На парламентських виборах у Фінляндії лідирують соціал-демократи

У Фінляндії на парламентських виборах за попередніми даними, лідирує опозиційна Соціал-демократична партія (СДП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства юстиції країни.

За результатами підрахунку 68,7% голосів виборців, соціал-демократи набирають 18,1%.

Друге місце посідає партія "Справжні фіни" зі 17,7% голосів, на третьому - Коаліційна партія, якій віддали голоси 16,4% виборців.

Крім того, 14,8% людей, що взяли участь у голосуванні, проголосували за партію "Центр", 10,8% - за «Зелений союз».

У інших партій менше 10% голосів.

Таким чином, наразі Соціал-демократична партія отримує 40 місць у парламенті, "Сравжні фіни" - 39, Коаліційна партія - 37, "Центр" - 31, "Зелений союз" - 20.

Явка на виборах становить 72%.

Нагадаємо, на парламентських виборах, що відбулися у Фінляндії 14 квітня, за місця в парламенті боролися 19 партій - 9 представлених у парламенті і 10 непарламентських партій.