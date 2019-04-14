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В Финляндии пройдут парламентские выборы

Новости » Политика    14.04.2019 - 07:53
В Финляндии пройдут парламентские выборы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За 200 мест в парламенте Финляндии будут бороться 19 партий

Выборы в Финляндии пройдут 14 апреля, в воскресенье, за места в парламенте сразятся 19 партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Финляндии.

Как сообщается, данные опросов свидетельствуют, что ни одна из партий не набирает больше 20% голосов избирателей.

"Националистическая партия финнов набрала скорость за правоцентристской партией Национальной коалиции и заняла второе место в предвыборном опросе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наиболее популярна Социал-демократическая партия, за нее готовы проголосовать 19% человек. Правая партия "Истинные финны", выступающая против миграционной политики Евросоюза, может получить 16,3%.

Вцелом в выборах в Национальное собрание Финляндии будут участвовать 9 представленных в парламенте партий и 10 непарламентских партий.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента Финляндии сообщила, что правительство страны подает в отставку из-за отказов в планах проведения реформы системы здравоохранения.

Глава парламенской группы премьер-министра Финляндии Антти Кайкконен заявил, что премьер-министр потребует своей отставки, так как реформа здравоохранения не может быть осуществлена в течение этого правительственного срока.

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