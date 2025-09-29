На парламентських виборах у Молдові лідирує партія Санду: оброблено 90% бюлетенів

У Молдові, де 28 вересня проходили вибори до парламенту, Центральна виборча комісія підрахувала понад 90% бюлетенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.

Решта партій, такі як "Альтернатива", PPDA і "Наша партія", - набирають від 5,6% до 8,6% голосів. Всі інші партії - або 1%, або ще менше.

Вибори в Молдові

До парламенту Молдови обирають 101 депутата, і вибори 28 вересня відбулися за новим Електоральним кодексом. У країні відкрили близько 2000 дільниць і ще 300 - були за кордоном.

Росія всіма силами і методами намагається вплинути на результати виборів, просуваючи підконтрольні Кремлю "політсили".

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики для всіх.