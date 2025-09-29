ua en ru
На парламентских выборах в Молдове лидирует партия Санду: обработано 90% бюллетеней

Молдова, Понедельник 29 сентября 2025 00:51
Автор: Марина Балабан

В Молдове, где 28 сентября проходили выборы в парламент, Центральная избирательная комиссия подсчитала более 90% бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЦИК Молдовы.

По результатам подсчета 91% бюллетеней лидирует партии президента Майи Санду.

  • правящая партия "Действие и солидарность" PAS 46,46%;
  • пророссийский "Патриотический блок" набирает 26,74%.

Остальные партии, такие как "Альтернатива", PPDA и "Наша партия", - набирают от 5,6% до 8,6% голосов. Все остальные партии - либо 1%, либо еще меньше.

Выборы в Молдове

В парламент Молдовы избирают 101 депутата, и выборы 28 сентября состоялись по новому Электоральному кодексу. В стране открыли около 2000 участков и еще 300 - были за рубежом.

Россия всеми силами и методами пытается повлиять на результаты выборов, продвигая подконтрольные Кремлю "политсилы".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если в парламент Молдовы пройдут пророссийские силы, могут быть риски для всех.

