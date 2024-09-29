На парламентських виборах в Австрії перемагає проросійська партія

За попередніми результатами, ще дві опозиційні Соціал-демократична партія і NEOS набрали 20,9% (40 місць) і 8,8% (17 місць) відповідно.

За урядову Народну партію проголосували 26,3% виборців. Зараз у неї буде 52 місця, що на 19 менше за результат 2019 року. "Зелені - Зелена альтернатива" втратили 9 місць (8,7%, 17 місць).

Зауважимо, що лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль відкрито виступає проти виділення грошей на військову допомогу Україні й критикує санкції проти РФ.