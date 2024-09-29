На парламентских выборах в Австрии побеждает пророссийская партия

По предварительным результатам еще две оппозиционные Социал-демократическая партия и NEOS набрали 20,9% (40 мест) и 8,8% (17 мест) соответственно.

За правительственную Народную партию проголосовали 26,3% избирателей. Сейчас у нее будет 52 места, что на 19 меньше результата 2019 года. "Зеленые - Зеленая альтернатива" потеряли 9 мест (8,7%, 17 мест).

Отметим, что лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль открыто выступает против выделения денег на военную помощь Украине и критикует санкции против РФ.