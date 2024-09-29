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На парламентских выборах в Австрии побеждает пророссийская партия

Австрия, Воскресенье 29 сентября 2024 19:44
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На парламентских выборах в Австрии побеждает пророссийская партия Фото: на парламентских выборах в Австрии побеждает пророссийская партия (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Австрии на парламентских выборах пока лидирует пророссийская Австрийская партия свободы. Сейчас известно, что она получает 29,1% голосов и 57 мест, что на 26 больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

По предварительным результатам еще две оппозиционные Социал-демократическая партия и NEOS набрали 20,9% (40 мест) и 8,8% (17 мест) соответственно.

За правительственную Народную партию проголосовали 26,3% избирателей. Сейчас у нее будет 52 места, что на 19 меньше результата 2019 года. "Зеленые - Зеленая альтернатива" потеряли 9 мест (8,7%, 17 мест).

Отметим, что лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль открыто выступает против выделения денег на военную помощь Украине и критикует санкции против РФ.

Поддержка Австрии для Украины

Напомним, что этим летом канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с заявлением в поддержку Украины. Он заявил, что Украина имеет право атаковать территорию Российской Федерации по западному вооружению.

Кроме того, Министерство защиты климата Австрии решило выделить Украине пять миллионов евро. Средства направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, сильно поврежденной после более чем двухлетней войны.

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Австрия Война России против Украины
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