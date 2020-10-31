ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Парламентские выборы в Грузии: лидирует правящая партия

Автор: Дмитрий Левицкий

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. Экзит-полы начали публиковать первые результаты.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По результатам экзит-поллов, проведенных компаниями IPSOS, Public Opinion Strategies, Survation, Edison Research по заказу грузинских телеканалов, на парламентских выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта".

Лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уже объявил о победе и поблагодарил избирателей за поддержку.

Второе место, по данным экзит-поллов, занимает оппозиционная партия "Единое национальное движение - Сила в единстве". По предварительным оценкам, оппозиционеры набирают от 23 до 33%.

Напомним, оппозиционная партия "Единое национальное движение" предложила кандидатуру бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность премьер-министра в случае победы на выборах.

Как писало РБК-Украина, Саакашвили согласился возглавить грузинское правительство "на стабилизационный период", если оппозиция победит на выборах.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Грузияпарламентские выборы