Парламентські фракції почали подавати пропозиції до бюджету-2020

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Першими подали пропозиції представники фракції ОПЗЖ та групи "За майбутнє"

Окремі парламентскі фракції вже передали свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік". Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна

Нардеп нагадала, що фракціям парламенту було запропоновано направити свої питання та пропозиції до прем'єр-міністра.

"Коли йдеться про рутинну роботу та пропозиції уряду, давайте поговоримо, не кричущи і не намагаючись когось принизити. Нажаль, до мене не зверталась "Європейська солідарність". Звернулась група "За майбутнє" та ОПЗЖ. Знаю, що вже визначений їм прем'єр-міністром графік, дата час та місце, коли вони будуть зустрічатись. Вони вже напрацювали законопроекти і внесені поправки, а також пропозиції щодо бюджету", - заявила Верещук.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 15 вересня подав до Верховної ради проект закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який уряд Олексія Гончарука подав до Верховної ради, заплановано збільшення доходів і видатків держбюджету на 5,2%. Однак доходи загального фонду зростуть лише на 3,7%, а доходи спеціального фонду - на 19,6%. Аналогічно видатки загального фонду зростуть на 3,8%, а доходи спеціального фонду - на 18,1%.