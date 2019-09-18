ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламентські фракції почали подавати пропозиції до бюджету-2020

Новини » Політика    18.09.2019 - 10:50
Парламентські фракції почали подавати пропозиції до бюджету-2020
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Першими подали пропозиції представники фракції ОПЗЖ та групи "За майбутнє"

Окремі парламентскі фракції вже передали свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік". Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна

Нардеп нагадала, що фракціям парламенту було запропоновано направити свої питання та пропозиції до прем'єр-міністра.

"Коли йдеться про рутинну роботу та пропозиції уряду, давайте поговоримо, не кричущи і не намагаючись когось принизити. Нажаль, до мене не зверталась "Європейська солідарність". Звернулась група "За майбутнє" та ОПЗЖ. Знаю, що вже визначений їм прем'єр-міністром графік, дата час та місце, коли вони будуть зустрічатись. Вони вже напрацювали законопроекти і внесені поправки, а також пропозиції щодо бюджету", - заявила Верещук.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 15 вересня подав до Верховної ради проект закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік, який уряд Олексія Гончарука подав до Верховної ради, заплановано збільшення доходів і видатків держбюджету на 5,2%. Однак доходи загального фонду зростуть лише на 3,7%, а доходи спеціального фонду - на 19,6%. Аналогічно видатки загального фонду зростуть на 3,8%, а доходи спеціального фонду - на 18,1%.

У Кабміні назвали дату презентації програми дій уряду Українці дали оцінку парламентським фракціям
Новини України Верховна РадабюджетДержбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся