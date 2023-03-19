UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламентські вибори в Казахстані. До Мажилісу пройшли шість партій

Фото: парламентські вибори в Казахстані (elorda.info)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 19 березня, у Казахстані відбулись дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполу явка виборців становила 53,25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Tengri News.

Відмічається, що напередодні виборів у країні було спрощено процедуру реєстрації політичних партій. Так, у чотири рази був знижений реєстраційний поріг - з 20 до 5 тисяч членів.Окрім цього було знижено відсоток проходження партій до Мажилісу - з 7% до 5%.

За даними екзит-полів, до Мажилісу проходять такі партії:

  • Amanat (найбільша пропрезидентська партія Казахстану, її очолює чинний президент Касим-Жомарт Токаєв) - 53,46%;
  • Народно-демократична патріотична партія "Ауил" - 10,52%;
  • Respublica - 8,90%;
  • Демократична партія Казахстану "Ак жол" - 7,87%;
  • Народна партія Казахстану - 6,25%;
  • Загальнонаціональна соціал-демократична партія - 5,31%.

Проведені вибори мають завершити низку політичних реформ, які почав у 2022 році президент Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, що Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.

Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.

Війна РФ проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб зменшити залежність від Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан