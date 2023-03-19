Парламентські вибори в Казахстані. До Мажилісу пройшли шість партій

У неділю, 19 березня, у Казахстані відбулись дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполу явка виборців становила 53,25%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Tengri News.
Відмічається, що напередодні виборів у країні було спрощено процедуру реєстрації політичних партій. Так, у чотири рази був знижений реєстраційний поріг - з 20 до 5 тисяч членів.Окрім цього було знижено відсоток проходження партій до Мажилісу - з 7% до 5%.
За даними екзит-полів, до Мажилісу проходять такі партії:
Проведені вибори мають завершити низку політичних реформ, які почав у 2022 році президент Касим-Жомарт Токаєв.
Нагадаємо, що Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.
Казахстан може відправити першу партію нафти російським нафтопроводом "Дружба" до Німеччини найближчими днями, можливо, в середу, 22 лютого.
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