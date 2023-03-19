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Парламентские выборы Казахстана. В Мажилис прошли шесть партий

Фото: парламентские выборы в Казахстане (elorda.info)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 19 марта, в Казахстане прошли досрочные парламентские выборы. По результатам экзитпола явка избирателей составила 53,25%.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местное издание Tengri News.

Отмечается, что накануне выборов в стране была упрощена процедура регистрации политических партий. Так, в четыре раза был снижен регистрационный порог - с 20 до 5 тысяч членов. Кроме этого был снижен процент прохождения партий в Мажилис - с 7% до 5%.

По данным экзит-поллов, в Мажилис проходят следующие партии:

  • Amanat (крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана, ее возглавляющая действующий президент Касим-Жомарт Токаев) - 53,46%;
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауил" - 10,52%;
  • Respublica - 8,90%;
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 7,87%;
  • Народная партия Казахстана - 6,25%;
  • Общенациональная социал-демократическая партия - 5,31%.

Проведенные выборы должны завершить ряд политических реформ, которые начал в 2022 году президент Касим-Жомарт Токаев.

Напомним, что Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Оно было открыто в 2009 году.

Казахстан может отправить первую партию нефти по российскому нефтепроводу "Дружба" в Германию в ближайшие дни, возможно, в среду, 22 февраля.

Война РФ против Украины подталкивает бывшие советские страны создавать новые союзы, чтобы снизить зависимость от России.

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