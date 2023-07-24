Парламентські вибори в Іспанії: праві партії можуть отримати більшість

За даними опитувань GAD3 для медіагрупи Mediaset та Sigma Dos для державної телекомпанії RTVE, праві партії Іспанії можуть отримати абсолютну більшість.

Консервативна опозиційна Народна партія Іспанії лідирувала на виборах, проте абсолютної більшості не отримала, але разом із ультраправою Vox вони можуть у підсумку сформувати більшість.

Повідомляється, що Народна партія претендує на 150 місць, а Vox – на 31. Опитування проводилось серед 10 тисяч виборців. Ліва коаліція на чолі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом може отримати в сукупності 149 із 350 місць.

Згідно з іспанським законодавством, новий парламент має бути сформований до 17 серпня. Експерти зазначають, що переговори між партіями щодо формування коаліції та уряду можуть затягтися на місяці.

Допомога Україні від Іспанії

Іспанія з перших тижнів повномасштабного вторгнення з ініціативи уряду надає різнобічну допомогу Україні. Так, нещодавно Мадрид виділив новий пакет допомоги на суму 55 млн. євро. Надалі Іспанія обіцяє Україні довгострокову підтримку.

До цього Іспанія оголосила про надання нової допомоги, спрямованої на відновлення України. Зокрема, вона передбачає обладнання шкіл укриттями.