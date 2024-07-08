Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Згідно з підсумками другого туру:
Фото: результати другого туру виборів (lemonde.fr)
Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.
Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори
Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" - третє.
Другий тур виборів проходив вчора, 7 липня.
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