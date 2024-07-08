UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів. Президентська коаліція "Разом!" здобула 168 місць у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Згідно з підсумками другого туру: 

  • "Новий народний фронт" обійняв перше місце та отримав 182 місця у парламенті; 
  • "Разом!" - 168 місць; 
  • "Національне об’єднання" - 143 місця;
  • "Республіканці" - 63 місця. 

Фото: результати другого туру виборів (lemonde.fr) 

Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Парламентські вибори у Франції 

Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори

Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" - третє. 

Другий тур виборів проходив вчора, 7 липня. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція