Парламентські вибори у Франції. Оголошено результати другого туру

Згідно з підсумками другого туру:

"Новий народний фронт" обійняв перше місце та отримав 182 місця у парламенті;

"Разом!" - 168 місць;

"Національне об’єднання" - 143 місця;

"Республіканці" - 63 місця.

Фото: результати другого туру виборів (lemonde.fr)

Варто додати, що у парламенті Франції 577 місць загалом. Ті місця, які залишилась, будуть розподілені між іншими кандидатами.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту та перемоги "Національного об'єднання" президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори, а також оголосив дострокові парламентські вибори

Під час першого туру перемогу знову здобула партія "Національне об'єднання", а президентська коаліція "Разом!" - третє.

Другий тур виборів проходив вчора, 7 липня.