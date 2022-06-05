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Парламентская делегация Южной Кореи посетила Киевскую область

Фото: парламентская делегация Южной Кореи посетила Киевскую область (t.me/kyivoda)
Автор: Иван Носальский

Парламентская делегация Южной Кореи во главе с лидером правящей партии "Сила Народа" посетила места зверств российских солдат в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА в Telegram.

Отмечается, что члены делегации посетили места захоронения убитых мирных жителей в Буче и осмотрели разрушенные жилые кварталы в Ирпене.

Также парламентарии договорились о сотрудничестве с представителями местной власти Киевской области в восстановлении населенных пунктов, которые пострадали от вторжения российских войск.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи направило в Украину дополнительно около 20 тонн гуманитарной помощи. В состав поставки входят автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки, которые были отправлены по запросу из Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Финляндии Санна Марин находилась с визитом в Украине. Она посетила Ирпень и Бучу.

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БучаКиевская областьЮжная КореяИрпеньВойна России против Украины