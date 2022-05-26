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Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу

Новина українською →
Ирпень, Буча, Четверг 26 мая 2022 12:35
Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин в Ирпене (t.me/newsimr)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Финляндии Санна Марин находится с визитом в Украине. Она уже посетила Ирпень и Бучу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ирпенского городского совета.

Сообщается, что Марин показали последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Также местные власти обсудили с ней помощь в восстановлении города.

Также сообщается, что Марин посетила Бучу Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине.

Также сообщалось о выделении помощи финской стороной на 70 млн евро.

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