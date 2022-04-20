Южная Корея отправила в Украину 20 тонн гуманитарной помощи
Правительство Южной Кореи во вторник направило в Украину дополнительно около 20 тонн гуманитарной помощи. В состав поставки входят автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки, которые были отправлены по запросу из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отправленные самолетом контейнеры с медицинским оборудованием являются частью пакета гуманитарной помощи на сумму 30 миллионов долларов, которую правительство Южной Кореи выделило Украине. Чиновники Южной Кореи активно общаются с украинскими коллегами на предмет необходимого оборудования, которое войдет в следующие партии помощи.
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