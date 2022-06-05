ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Парламентская делегация Южной Кореи посетила Киевскую область

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 20:30
Парламентская делегация Южной Кореи посетила Киевскую область Фото: парламентская делегация Южной Кореи посетила Киевскую область (t.me/kyivoda)
Автор: Иван Носальский

Парламентская делегация Южной Кореи во главе с лидером правящей партии "Сила Народа" посетила места зверств российских солдат в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА в Telegram.

Отмечается, что члены делегации посетили места захоронения убитых мирных жителей в Буче и осмотрели разрушенные жилые кварталы в Ирпене.

Также парламентарии договорились о сотрудничестве с представителями местной власти Киевской области в восстановлении населенных пунктов, которые пострадали от вторжения российских войск.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи направило в Украину дополнительно около 20 тонн гуманитарной помощи. В состав поставки входят автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки, которые были отправлены по запросу из Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Финляндии Санна Марин находилась с визитом в Украине. Она посетила Ирпень и Бучу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Киевская область Южная Корея Ирпень Война России против Украины
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине