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Парламентська делегація Південної Кореї відвідала Київську область

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Неділя 05 червня 2022 20:30
Парламентська делегація Південної Кореї відвідала Київську область Фото: парламентська делегація Південної Кореї відвідала Київську область (t.me/kyivoda)
Автор: Іван Носальський

Парламентська делегація Південної Кореї на чолі з лідером правлячої партії "Сила Народу" відвідала місця звірств російських солдатів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОДА у Telegram.

Зазначається, що члени делегації відвідали місця поховання вбитих мирних жителів у Бучі та оглянули зруйновані житлові квартали в Ірпені.

Також парламентарі домовилися про співпрацю з представниками місцевої влади Київської області у відновленні населених пунктів, які постраждали від вторгнення російських військ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Південної Кореї направив до України додатково близько 20 тонн гуманітарної допомоги. До складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ та аптечки, які були надіслані на запит з України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебувала з візитом в Україні. Вона відвідала Ірпінь та Бучу.

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