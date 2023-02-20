UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Україну у річницю вторгнення РФ

Фото: член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення в Україну.

Про це заявив член правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Заркуа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Коли високопосадовці України закликають нашу державу до відкриття другого фронту, коли ув'язненого Саакашвілі, у якого багато серйозних звинувачень, називають політв'язнем, я думаю, що це не залишає місця для дипломатичних відносин", - заявив він.

Політик заявив, що уряд Грузії підтримує Україну і робить "все на всіх рівнях", тоді як багато сильних держав, у тому числі і європейських, "не наважилися зробити те, що наважилася Грузія проти Росії".

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона хоче, щоб у рамках мирної угоди РФ з Україною було прописано пункт про вихід російських військ з окупованих територій Грузії.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.

Водночас, країни Балтії закликали уряд Грузії відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВійна Росії проти України