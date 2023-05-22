Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ проти України геноцидом

Він повідомив, що на сесії асамблеї у Люксембурзі декларацію ухвалили одностайно.

"Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв.

Він назвав декларацію дипломатичною перемогою Україну, у якій враховані всі наші ключові побажання щодо фінального тексту.

Зокрема, у декларації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги та після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, а також про санкції, репарації, план Маршалла та багато іншого.

"Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав він.

Зазначимо, що раніше Парламентська асамблея Ради Європи визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

Прагнення України приєднатися до НАТО

До Альянсу не може вступити країна, що перебуває у стані війни. З огляду на це, Україна зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій.

Нагадаємо, що 11-12 липня пройде саміт НАТО у Вільнюсі. При цьому Україна не згодна на альтернативи членства в Альянсі, тому чекає від саміту "графіку вступу".

Більше про те, що очікує Україна від саміту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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