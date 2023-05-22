Парламентская ассамблея НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом

Он сообщил, что на сессии ассамблеи в Люксембурге декларацию было принято единогласно.

"Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО", - написал Чернев.

Он назвал декларацию дипломатической победой Украины, в которой учтены все наши ключевые пожелания относительно финального текста.

В частности, в декларации говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее, осуждении идеологии рашизма, восстановлении территориальной целостности, а также о санкциях, репарациях, плане Маршалла и многом другом.

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - добавил он.

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

Стремление Украины присоединиться к НАТО

В Альянс не может вступить страна, которая находится в состоянии войны. В связи с этим Украина сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий.

Напомним, что 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. При этом Украина не согласна на альтернативы членства в Альясне, поэтому ждет от саммита "графика вступления".

Больше о том, что ожидает Украина от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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