Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії "Слуга народу" у Telegram.
"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво російської федерації. Резолюція буде направлена урядам і парламентам усіх країн-членів НАТО", - заявив нардеп, голова постійної делегації України в Парламентська асамблея НАТО Єгор Чернєв.
За його словами, резолюція ПА НАТО має кілька важливих для України рішень:
Разом з тим, у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Крім того, ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.
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