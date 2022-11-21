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Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Фото: Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення партії "Слуга народу" у Telegram.

"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво російської федерації. Резолюція буде направлена урядам і парламентам усіх країн-членів НАТО", - заявив нардеп, голова постійної делегації України в Парламентська асамблея НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, резолюція ПА НАТО має кілька важливих для України рішень:

  • збільшення постачання Україні озброєння;
  • розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
  • створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдану Україні шкоду.

Разом з тим, у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що політичні групи Європейського парламенту узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Крім того, ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

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