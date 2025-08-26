У парламенті ініціюють збір пропозицій від громад щодо кліматичного відновлення

Під час форуму "Громада 2.0: Кліматична стійкість своїми руками", організованого Асоціацією професіоналів довкілля PAEW у співпраці з "Офісом сталих рішень" та за підтримки Посольства Словенії в Україні і Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Словенія, народна депутатка звернулася до українських громад із пропозицією поділитися найуспішнішими прикладами кліматичної стійкості.

На їх основі планується сформувати дорожню карту практичних рішень, яка забезпечить громадам готові інструменти для дій у критичних ситуаціях.

"Війна показала нам просту істину: швидкість викликів і змін вимагає від громад нової якості рішень. Стійкість вимірюється не лише тим, як ми витримуємо удари сьогодні, а й тим, як готуємося до завтрашніх викликів. Тому справжня сила у довгостроковій перспективі: енергетичній, кліматичній, екологічній", – зауважила Шуляк.

За її словами, сьогодні надважливо працювати над питаннями, які безпосередньо визначають, якою буде Україна завтра.

Зокрема, щодо сотні мільйонів тонн будівельних відходів, які залишає війна, розмінування територій України, подолання колосального вуглецевого сліду агресії тощо.

Шуляк розповіла, що громади вже сьогодні створюють комплексні стратегії відновлення з трьома ключовими компонентами: економічною, демографічною та екологічною. Саме в цих стратегічних рішеннях народжуються практики, які завтра можуть стати прикладом для всієї Європи.

"Тому я закликаю громади ділитися найкращими прикладами кліматичної стійкості. Ми трансформуємо їх у атлас простих і дієвих рішень, щоб у критичний момент кожна громада мала готовий інструментарій для реагування", – наголосила голова Комітету.

Програма Ukraine Facility

Водночас Олена Шуляк нагадала, що Україна має вжити низку нагальних заходів на підтримку зеленого курсу та екологічних реформ в межах реалізації програми Ukraine Facility.

Так, дотримання зеленого курсу – наскрізна тема документа програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні коштів на відновлення в розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років.

Вона вимагає від України проведення низки структурних реформ, які стосуватимуться, зокрема, зеленої трансформації, досягнення екологічної стійкості, а також екологічних та кліматичних стандартів, які діють в ЄС. І над цим активно працює Верховна рада.

"Уже зараз Україна вже ухвалила Закон про управління відходами. Але надалі потрібно прийняти секторальні закони в цій сфері. Зокрема, про управління небезпечними відходами, відходами від руйнації тощо. Крім цього, на порядку денному парламенту - важливі євроінтеграційні закони про екологічний контроль, промзабруднення та території смарагдової мережі", – резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо: фінансова підтримка України в межах Ukraine Facility має сприяти досягненню цілей Паризької угоди та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Конвенції Організації Об’єднаних Націй про біологічне різноманіття та Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням.

Заходи, що фінансуватимуться в межах Ukraine Facility, будуть узгоджуватись, наскільки це можливо в умовах війни, з кліматичними та екологічним стандартами ЄС.