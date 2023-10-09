У парламенті Грузії відмовилися засуджувати плани РФ щодо бази Чорноморського флоту в Абхазії

Як зазначив Вольський, Грузія "перебуває у складному становищі в умовах окупації Росією Абхазії та Південної Осетії".

На його думку, ухвалення подібної резолюції, яка засуджує дії окупантів, "було б провокацією".

Вольський додав, що "аналогічні заяви Москва робила ще у 2009 році", але вони так і не були реалізовані.

Варто зауважити, що раніше грузинська опозиція підготувала проект резолюції, який у різкій формі засуджував окупацію Росією територій країни та їхню мілітаризацію.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

Він розповів про це наступного дня після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Євросоюзі вже висловили сильне занепокоєння у зв'язку з такими планами.