В парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии

Как отметил Вольский, Грузия "находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии".

По его мнению, принятие подобной резолюции, которая осуждает действия оккупантов, "было бы провокацией".

Вольский добавил, что "аналогичные заявления Москва делала еще в 2009 году", но они так и не были реализованы.

Стоит заметить, что ранее грузинская оппозиция подготовила проект резолюции, который в резкой форме осуждал оккупацию Россией территорий страны и их милитаризацию.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.

Он рассказал об этом на следующий день после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Евросоюзе уже выразили сильную обеспокоенность в связи с такими планами.