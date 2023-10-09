RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии

Фото: в парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии (flickr by JRope)
Автор: Иван Носальский

Парламент Грузии не будет рассматривать проект резолюции, который осуждает планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отметил Вольский, Грузия "находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии". 

По его мнению, принятие подобной резолюции, которая осуждает действия оккупантов, "было бы провокацией". 

Вольский добавил, что "аналогичные заявления Москва делала еще в 2009 году", но они так и не были реализованы. 

Стоит заметить, что ранее грузинская оппозиция подготовила проект резолюции, который в резкой форме осуждал оккупацию Россией территорий страны и их милитаризацию. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот

Он рассказал об этом на следующий день после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. 

В Евросоюзе уже выразили сильную обеспокоенность в связи с такими планами. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГрузияЧерноморский флотАбхазия