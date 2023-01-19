У парламенті Грузії підтримали поновлення авіасполучення з РФ. У МЗС різко відреагували

За його словами, Кобахідзе за допомогою такої підтримки поновлення авіасполучення відповів на похвалу з боку глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу уряду Грузії, який не приєднався до санкцій Заходу проти Росії через агресію проти України.

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі безкарних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх та стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на членство в Євросоюзі", - наголосив Ніколенко.

Він нагадав, що Україна завжди "стояла пліч-о-пліч з Грузією", особливо у найважчі дні її історії. Але зараз деякі грузинські політики не виявляють солідарності з нашою країною під час спроб Москви знищити українців, що є політичною підлістю.

"Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, а й Грузії", - резюмував речник МЗС.