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У парламенті Грузії підтримали поновлення авіасполучення з РФ. У МЗС різко відреагували

Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Глава грузинської правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе підтримав поновлення авіасполучення з Росією. Це черговий обмін реверансами між Тбілісі та Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

За його словами, Кобахідзе за допомогою такої підтримки поновлення авіасполучення відповів на похвалу з боку глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу уряду Грузії, який не приєднався до санкцій Заходу проти Росії через агресію проти України.

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі безкарних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх та стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на членство в Євросоюзі", - наголосив Ніколенко.

Він нагадав, що Україна завжди "стояла пліч-о-пліч з Грузією", особливо у найважчі дні її історії. Але зараз деякі грузинські політики не виявляють солідарності з нашою країною під час спроб Москви знищити українців, що є політичною підлістю.

"Підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, а й Грузії", - резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузія відмовилася постачати Україні зенітні ракетні комплекси "Бук", які наша країна передала під час нападу Росії у 2008 році.

Грузинський віце-прем'єр Теї Цулукіані пояснила таке рішення "небажанням бути залученими до військового протистояння".

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