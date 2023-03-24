В парламенте Грузии депутаты устроили разборки во время выступления премьера

Сегодня, 24 марта, в парламенте Грузии во время выступления премьер-министра Иракли Гарибашвили возник спор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия-Online ".

Перепалка началась после слов премьер-министра по поводу депутата Губаза Саникидзе. В конце заключительной речи Гарибашвили обратился к Саникидзе и назвал его "изменником" и "продажным", а также заявил, что Саникидзе "продался" за 100 тысяч долларов.

На это со стороны Саникидзе пошел мат в адрес премьер-министра.

В это время депутаты от большинства вступили в словесный спор с Саникидзе, обращаясь к нему с непристойными словами, называя его "подлецом", "подонком" и "обезьяной".

Депутаты предприняли попытку физического противостояния, но не смогли этого сделать из-за вмешательства приставов.

Напомним, в начале месяца грузинские депутаты устроили драку из-за обсуждения антиевропейского документа.

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