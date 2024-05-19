В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить по территории РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Как отмечает Le Figaro, Бурланж написал письмо французскому руководству, в котором призвал отказаться от " сдержанности и принять решение" по примеру Британии, позволившей украинским войскам бить ее оружием по России.

"Время, кажется, пришло... Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора", - подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет полностью законным, ведь положит конец асимметрии между агрессором и жертвой.

В то же время Бурланж подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не желают вступать в войну с РФ.

"Поэтому речь не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу", - написал он в своем письме.