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В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить по территории РФ

Париж, Воскресенье 19 мая 2024 18:15
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В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить по территории РФ Фото: французский депутат Жан-Луи Бурланж (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять табу на удары Украины французским оружием по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечает Le Figaro, Бурланж написал письмо французскому руководству, в котором призвал отказаться от "сдержанности и принять решение" по примеру Британии, позволившей украинским войскам бить ее оружием по России.

"Время, кажется, пришло... Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора", - подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет полностью законным, ведь положит конец асимметрии между агрессором и жертвой.

В то же время Бурланж подчеркнул, что ни Франция, ни другие западные партнеры Украины не желают вступать в войну с РФ.

"Поэтому речь не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы снять неоправданное табу", - написал он в своем письме.

Удары западным оружием по РФ

Украина с начала полномасштабного вторжения России была ограничена в праве применять оружие, полученное от Западных стран, для ударов по российской территории. Обычно на Западе это ограничение объяснялось тем, что передают Украине оружие, чтобы защищаться от России, а не наступать на нее.

Однако в этом году в этом вопросе произошли некоторые сдвиги. Так, после визита в Киев, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право избивать по территории РФ британским оружием.

В то же время в США все еще придерживаются своей политики ограничения Украины в ударах по РФ. Однако во время визита в Киев в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как вести войну, но США не поощряют удары по РФ.

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