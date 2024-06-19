У парламенті Франції націлилися на заборону імпорту російського СПГ

Франція має включити російський СПГ до енергетичних продуктів, що перебувають під європейськими санкціями, та припинити його імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Комітет Сенату Франції рекомендує якнайшвидше заборонити імпорт російського зрідженого природного газу.

Видання назвало це сміливою пропозицією, оскільки цього року Франція є найбільшим імпортером російського ЗПГ у Європі, за нею йдуть Іспанія та Бельгія.

Обсяг палива, що надійшов у Францію з РФ цього року, практично відповідає загальному показнику за весь 2023 після різкого падіння поставок з Катару.

При цьому комітет очолюють опозиційні партії та заявляють, що Франція має включити російський СПГ до енергетичних продуктів, що перебувають під європейськими санкціями, та припинити імпорт російського СПГ якнайшвидше.

Країни Заходу хочуть вдарити санкціями щодо російської сфери СПГ

Варто зазначити, що імпорт зрідженого природного газу є важливим для російської економіки, оскільки дозволяє диверсифікувати джерела енергетичних ресурсів та забезпечити енергетичну безпеку.

Він також сприяє розвитку інфраструктури та створення робочих місць у регіонах, де будуються термінали для прийому СПГ. Якщо Захід запровадить санкції проти російського ЗПГ, це може призвести до значних економічних втрат, зниження експорту та скорочення доходів державного бюджету.

Додатково це може змусити Росію шукати альтернативні ринки збуту та розвивати внутрішнє споживання газу. Такі санкції могли б посилити економічний тиск на країну та ускладнити реалізацію енергетичних проектів.