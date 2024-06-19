В парламенте Франции нацелились на запрет импорта российского СПГ

Франция должна включить российский СПГ в энергетические продукты, находящиеся под европейскими санкциями, и прекратить его импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Комитет Сената Франции рекомендует как можно скорее запретить импорт российского сжиженного природного газа.

Издание назвало это смелым предложением, поскольку в этом году Франция является крупнейшим импортером российской СПГ в Европе, за ней следуют Испания и Бельгия.

Объем топлива, поступивший во Францию из РФ в этом году, практически соответствует общему показателю за весь 2023 год после резкого падения поставок из Катара.

При этом комитет возглавляют оппозиционные партии и заявляют, что Франция должна включить российский СПГ в находящиеся под европейскими санкциями энергетические продукты и прекратить импорт российского СПГ как можно быстрее.

Страны Запада хотят ударить санкциями в отношении российской сферы СПГ

Следует отметить, что импорт сжиженного природного газа важен для российской экономики, поскольку позволяет диверсифицировать источники энергетических ресурсов и обеспечить энергетическую безопасность.

Он также способствует развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест в регионах, где строятся терминалы для приема СПГ. Если Запад введет санкции против российского СПГ, это может привести к значительным экономическим потерям, снижению экспорта и сокращению доходов государственного бюджета.

Дополнительно, это может заставить Россию искать альтернативные рынки сбыта и развивать внутреннее потребление газа. Такие санкции могли бы усилить экономическое давление на страну и усложнить реализацию энергетических проектов.