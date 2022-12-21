У Зеленського про передачу систем Patriot: далі Leopard, Marder і ракети

Україна після оголошення Сполученими Штатами про передачу систем ЗРК Patriot сподівається на отримання нових видів озброєння від партнерів. Зокрема, німецьких танків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на акаунт радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Офіційно…", - написав Подоляк, реагуючи на рішення адміністрації президента США Джо Байдена. Він пояснив, що з новими системами ЗРК Patriot в української армії з'явиться можливість "закрити небо" та повністю зосередитись на знищенні залишків російської "армії". "Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…", - додав радник.