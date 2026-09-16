У парламенті Естонії запропонували щороку спрямовувати Україні частину ВВП

У парламенті Естонії запропонували закріпити щорічну військову та фінансову підтримку України. Відповідний проєкт заяви також містить низку інших пропозицій щодо посилення допомоги Києву та тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

67 депутатів Рійгікогу (парламенту Естонії) внесли на розгляд проєкт заяви “За перемогу України та забезпечення безпеки Європи”. Документ від імені депутатів передав до парламенту голова комітету Рійгікогу із закордонних справ Марко Міхкельсон.

Проєкт ще мають обговорити та винести на голосування. Засідання профільного комітету заплановане на 17 вересня.

Яку допомогу Україні пропонують закріпити

Окремим пунктом документа є пропозиція щороку спрямовувати Україні не менше 0,25% валового внутрішнього продукту Естонії. Йдеться про багаторічну та передбачувану військову і фінансову підтримку.

У проєкті також закликають союзників зробити пріоритетом постачання Україні систем і ракет протиповітряної оборони, забезпечити постійні постачання військової техніки та підготувати критично важливі запаси до майбутньої зими.

Крім того, депутати пропонують розвивати виробництво озброєнь, передавати Україні відповідні технології та розширювати співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Естонський парламент також пропонує посилити підтримку української розвідки, спостереження та систем раннього попередження, зокрема шляхом обміну супутниковими знімками. Окремо йдеться про прискорення інвестицій у виробництво безпілотників і засобів боротьби з ними.

У Рійгікогу хочуть посилити тиск на РФ

Економічна частина проєкту передбачає заклик посилити тиск на Росію, обмежити її доступ до технологій та скоротити доходи від експорту енергоносіїв.

Депутати також виступають за ефективніше застосування санкцій та притягнення до відповідальності тих, хто їх порушує.

У документі окремо засуджується проведення 20 вересня виборів до Державної думи Росії на тимчасово окупованих територіях України. Рійгікогу пропонується не визнавати результати цих виборів та сформовану за їхніми підсумками Держдуму легітимним представницьким органом.

Естонія підтримує вступ України до ЄС і НАТО

Проєкт заяви також підтверджує підтримку вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Водночас автори документа наголошують на важливості продовження реформ в Україні, зміцнення демократичних інститутів, боротьби з корупцією, а також дотримання прав опозиції та політичного плюралізму.

Ще одним пунктом є підтримка створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України та механізмів компенсації збитків, завданих російською агресією.

Зазначимо, що Естонія вже передбачила допомогу Україні на рівні 0,25% ВВП у своєму бюджеті на 2026 рік. На військову підтримку цього року закладено 110,7 млн євро, причому більшу частину коштів планують спрямувати на замовлення для естонської оборонної промисловості.