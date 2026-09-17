В парламенте Эстонии предложили каждый год направлять Украине часть ВВП

В парламенте Эстонии было предложено закрепить ежегодную военную и финансовую поддержку Украины. Соответствующий проект заявления также содержит ряд других предложений по усилению помощи Киеву и давлению на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

67 депутатов Рийгикога (парламента Эстонии) внесли на рассмотрение проект заявления "За победу Украины и обеспечение безопасности Европы". Документ от имени депутатов передал в парламент глава комитета Рийгикога по иностранным делам Марко Михкельсон.

Проект еще предстоит обсудить и вынести на голосование. Заседание профильного комитета намечено на 17 сентября.

Какую помощь Украине предлагают закрепить

Отдельным пунктом документа является предложение ежегодно направлять Украине не менее 0,25% валового внутреннего продукта Эстонии . Речь идет о многолетней и предполагаемой военной и финансовой поддержке.

В проекте также призывают союзников сделать приоритетом поставку Украине систем и ракет противовоздушной обороны, обеспечить постоянные поставки военной техники и подготовить критически важные запасы к предстоящей зиме.

Кроме того, депутаты предлагают развивать производство вооружений, передавать Украине соответствующие технологии и расширять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Эстонский парламент также предлагает усилить поддержку украинской разведки, наблюдения и систем раннего предупреждения, в частности, путем обмена спутниковыми снимками. Отдельно идет речь об ускорении инвестиций в производство беспилотников и средств борьбы с ними.

В Рийгикоге хотят усилить давление на РФ

Экономическая часть проекта предусматривает призыв усилить давление на Россию, ограничить доступ к технологиям и сократить доходы от экспорта энергоносителей.

Депутаты также выступают за более эффективное применение санкций и привлечение к ответственности нарушителей.

В документе отдельно осуждается проведение 20 сентября выборов в Государственную Думу России на временно оккупированных территориях Украины. Рийгикогу предлагается не признавать результаты этих выборов и сложившуюся по их итогам Госдуму легитимным представительным органом.

Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО

Проект заявления также подтверждает поддержку вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

В то же время авторы документа отмечают важность продолжения реформ в Украине, укрепления демократических институтов, борьбы с коррупцией, а также соблюдения прав оппозиции и политического плюрализма.

Еще одним пунктом является поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины и механизмов компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.

Эстония уже предусмотрела помощь Украине на уровне 0,25% ВВП в своем бюджете на 2026 год. На военную поддержку в этом году заложено 110,7 млн. евро, причем большую часть средств планируют направить на заказ для эстонской оборонной промышленности.