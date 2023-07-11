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У парламенті Естонії назвали рішення НАТО щодо членства України неправильним сигналом для РФ

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Вівторок 11 липня 2023 22:44
У парламенті Естонії назвали рішення НАТО щодо членства України неправильним сигналом для РФ Фото: У парламенті Естонії назвали рішення НАТО щодо членства України неправильним сигналом для Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення НАТО щодо членства України в Північноатлантичному альянсі надсилає неправильний сигнал Росії.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Послання НАТО Україні, на жаль, неоднозначне і може послужити неправильним сигналом для Росії", - написав він.

Вступ України до НАТО

На бухарестському саміті НАТО 2008 року союзники пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу.

Сьогодні ж під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства , що значно прискорить весь процес.

При цьому країни НАТО пообіцяли запросити Україну до Північноатлантичного альянсу, якщо вона виконає низку умов.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що у підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України до НАТО . У зв’язку з цим глава держави розкритикував країни Альянсу.

Пізніше видання Spiegel уточнило, що у підсумковому документі саміту лідери країн НАТО вказали, що запрошення України до НАТО можливе у разі виконання окремих умов .

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