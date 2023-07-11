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В парламенте Эстонии назвали решение НАТО по членству Украины неправильным сигналом России

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 22:44
В парламенте Эстонии назвали решение НАТО по членству Украины неправильным сигналом России Фото: В парламенте Эстонии назвали решение НАТО по членству Украины неправильным сигналом России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Решение НАТО по членству Украины в Североатлантическом альянсе посылает неправильный сигнал России.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Послание НАТО Украине, к сожалению, неоднозначно и может послужить неверным сигналом для России", - написал он.

Вступление Украины в НАТО

На бухарестском саммите НАТО в 2008 году союзники пообещали, что Украина станет частью Альянса.

Сегодня же во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс.

При этом страны НАТО пообещали пригласить Украину в Североатлантический альянс, если она выполнит ряд условий.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в итоговом коммюнике нет никаких временных рамок для приглашения Украины в НАТО. В связи с этим глава государства раскритиковал страны Альянса.

Позже издание Spiegel уточнило, что в итоговом документе саммита лидеры стран НАТО указали, что приглашение Украины в НАТО возможно в случае выполнения отдельных условий.

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