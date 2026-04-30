У парламенті Болгарії хочуть розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною

Ініціативу озвучив депутат Петар Петров, який заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту, що викликає занепокоєння щодо її легітимності та довгострокових наслідків.

За його словами, проєкт резолюції зобов’яже Раду міністрів, яка діє від імені Національних зборів, розірвати угоду, підписану тимчасовим урядом.

Паралельно партія подала ще один проєкт резолюції - про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро, які пов’язані з механізмом ЄС для підтримки України.

У "Відродженні" вважають, що схема повернення коштів створює фінансові ризики для Болгарії без чітких гарантій відшкодування.

"Ми вважаємо, що ці гроші повинні йти насамперед на потреби болгарських громадян", - наголосив Петров.

Він пояснив позицію партії економічною ситуацією в країні, зокрема інфляцією, зростанням цін і бюджетним дефіцитом.

Очікується, що проєкти резолюцій тепер пройдуть парламентську процедуру, де їх обговорюватимуть депутати в рамках законодавчого процесу.

Зазначимо, що партія "Відродження" представлена в парламенті лише 13 мандатами і пройшла до нього з мінімальним результатом, тож її ініціативи навряд чи отримають підтримку більшості.