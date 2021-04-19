В парламенте создают для предприятий невыполнимые условия по модернизации, - эксперт

Власть ставит перед предприятиями невыполнимые сроки по модернизации. Им придется закрыться, а это станет катастрофой для Украины.

Он напомнил, что формальным поводом для внесения этого законопроекта является требование Евросоюза к Украине адаптировать законодательство к европейскому. Но европейские страны, в том числе и страны Восточной Европы, шли к экологическим нормам десятилетиями, а Украине предлагают достигнуть этого уровня за 4 года.

"Польша потратила на это 20 лет, Словакия - 17 лет. И для многих предприятий в той же Польше, Словакии, Венгрии до сих пор существуют исключения, на них не распространяются общие европейские нормы. И это обоснованно: в директиве, которой мы все руководствуемся, сказано, что имплементация технологий проводится, только если это экономически целесообразно. Никто в Европе не разрушал предприятия, не закрывал для того, чтобы на их месте строить что-то новое", - подчеркнул Каленков.

По его словам, для Украины четыре года, которые даются на модернизацию - срок нереальный.

"Мы говорим, что для нас крайне амбициозным временем является 15 лет. Поэтому мы говорим народным депутатам: устанавливайте исполнимые сроки. Иначе у нас будет два пути: или закрывать предприятия, а это фактическая катастрофа, или краснеть перед европейскими партнерами и опять расписываться в собственной несостоятельности", - пояснил Каленков.

По его словам, законопроект, который предложила власть - это формальная отписка с установлением заведомо невыполнимых сроков для того, чтобы создать коррупционные возможности для чиновников от экологии.

"Установленный срок модернизации можно будет отсрочить на семь лет. Но как будет приниматься решение об отсрочке, никто не знает. В условиях нашей страны, без четко установленных критериев, все понимают, что это коррупционные риски", - резюмировал эксперт.