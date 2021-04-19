У парламенті створюють для підприємств нездійсненні умови з модернізації, - експерт

Він нагадав, що формальним приводом для внесення цього законопроекту є вимога Євросоюзу до України адаптувати законодавство до європейського. Але європейські країни, в тому числі і країни Східної Європи, йшли до екологічних норм десятиліттями, а Україні пропонують досягти цього рівня за 4 роки.

"Польща витратила на це 20 років, Словаччина - 17 років. І для багатьох підприємств у тій же Польщі, Словаччині, Угорщині досі існують винятки, на них не поширюються загальні європейські норми. І це виправдано: в директиві, якої ми керуємося, сказано, що імплементація технологій проводиться, тільки якщо це економічно доцільно. Ніхто в Європі не руйнував підприємства, не закривав для того, щоб на їх місці будувати щось нове", - підкреслив Каленков.

За його словами, для України чотири роки, які даються на модернізацію - термін нереальний.

"Ми говоримо, що для нас вкрай амбітним часом є 15 років. Тому ми говоримо народним депутатам: встановлюйте здійснимі терміни. Інакше у нас буде два шляхи: або закривати підприємства, а це фактична катастрофа, або червоніти перед європейськими партнерами і знову розписуватися у власній неспроможності", - пояснив Каленков.

За його словами, законопроект, який запропонувала влада - формальна відписка з встановленням свідомо нездійсненних термінів для того, щоб створити корупційні можливості для чиновників від екології.

"Установлений строк модернізації можна буде відкласти на сім років. Але як буде прийматися рішення про відстрочку, ніхто не знає. В умовах нашої країни, без чітко встановлених критеріїв, всі розуміють, що це корупційні ризики", - резюмував експерт.