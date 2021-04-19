Законопроект о выбросах не способен модернизировать промышленность за 4 года, - экономист

Предусмотренные законопроектом о снижении выбросов (№4197) сроки проведения экомодернизации нереалистичны. У промышленности нет средств на модернизацию, а Украина столкнулась с оттоком инвестиций.

"Ничего нельзя сделать без денег. За прошлый год прямые иностранные инвестиции уменьшились практически на 900 млн долларов. Наверное, этот год нас ждет примерно с такими же результатами. Ожидать, что непонятно кто будет вкладываться в нашу промышленность и модернизировать ее - нереально", - сказал Пендзин.

По его словам, провести экомодернизацию предприятий за четыре года, как это предусматривается в законопроекте о снижении промышленных выбросов, украинская промышленность не сможет.

Эксперт считает, что если законопроект будет принят в текущей редакции, он просто не будет выполняться из-за своей оторванности от реального состояния экономики.

"Я вам могу назвать десятки законодательных актов, которые приняты и которые, не имея финансирования, не выполняются никоим образом. Это будет следующий пример: если проект будет принят и подписан президентом, он не будет выполняться", - объяснил Пендзин.