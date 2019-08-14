В парламенте проходит второе заседание по подготовке сессии новой Рады

В среду, 14 августа, в парламенте проходит второе заседание для подготовки сессии новой Рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что заседание началось в 11:08. Во время заседания народные депутаты планируют обсудить количество комитетов Рады. Также сегодня будут определяться с составом парламентских комитетов, кто из представителей политических сил может их возглавить.

Фото: заседание для подготовки сессии новой Рады (РБК-Украина)

РБК-Украина писало, что в ходе первого заседания группа новоизбранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Напомним, что тогда руководителем подготовительной группы был избран Дмитрий Разумков от партии "Слуга народа". Его заместителем был избран Руслан Стефанчук из той же партии. В то же время секретарем группы был избран депутат Ярослав Железняк из партии "Голос".

Как известно, в подготовительную депутатскую группу входят представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер: 17 - от "Слуги народа", три - от ОПЗЖ, по два человека от "Батькивщины" и "Европейской солидарности", один представитель партии "Голос".