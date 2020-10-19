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В парламенте пояснили, зачем продлили школьные каникулы

Киев, Понедельник 19 октября 2020 08:31
В парламенте пояснили, зачем продлили школьные каникулы
Фото: школьные парты (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Школьные каникулы были продлены с 15 по 30 октября в связи с двумя причинами. Первая - резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине, вторая - выборы 25 октября.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре".

По словам главы парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, необходимость преждевременных каникул нужна, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Второй вопрос - это выборы 25 октября. Во многих школах расположены избирательные участки. Для их подготовки, чтобы сделать это безопасно, также решили начать каникулы сейчас. Это объяснили нам на заседании комитета в.и.о. министра образования и науки и Минздрав", - объяснил РБК-Украина Бабак.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение о продлении карантина в стране до 31 декабря, а также рекомендовал школам уйти на каникулы с 15 по 30 октября. После этого возможен переход на дистанционное обучение.

Также РБК-Украина писало, что студенты из Крыма и Донбасса смогут остаться в общежитиях на время дистанционного обучения.

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