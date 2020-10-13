Студенты из Крыма и Донбасса смогут остаться в общежитиях на время "дистанционки"

Фото: общежитие (РБК-Укриана)

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что решение правительства о переходе на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября и выезд студентов из общежитий не коснется соискателей образования из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Эта рекомендация не применяется к соискателям образования с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Кроме этого, соответствующая рекомендация не применяется к сиротам, студентам из регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности, иностранных граждан и лиц без гражданства, студентов, совмещающих учебу с работой.

Напомним, сегодня Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить, в том числе путем введения дистанционной учебы.

Также РБК-Украина писало, что украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост зараженных в Украине может достичь 7800 случаев.