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У парламенті пояснили, навіщо продовжили шкільні канікули

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 08:31
У парламенті пояснили, навіщо продовжили шкільні канікули
Фото: шкільні парти (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Шкільні канікули були продовжені з 15 по 30 жовтня у зв'язку з двома причинами. Перша - різкий сплеск захворюваності коронавірусом в Україні, друга - вибори 25 жовтня.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Пішли на перерву: повернуться діти в школу в листопаді".

За словами голови парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, необхідність передчасних канікул потрібна, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Друге питання - це вибори 25 жовтня. У багатьох школах розташовані виборчі дільниці. Для їх підготовки, щоб зробити це безпечно, також вирішили розпочати канікули зараз. Це пояснили нам на засіданні комітету т. в. о. міністра освіти і науки та МОЗ", - пояснив РБК-Україна Бабак.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину у країні до 31 грудня, а також рекомендував школам піти на канікули з 15 по 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне навчання.

Також РБК-Україна писало, що студенти з Криму і Донбасу зможуть залишитися в гуртожитках на час дистанційного навчання.

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