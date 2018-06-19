В парламенте Канады поддержали легализацию марихуаны

В Канаде разрешили свободное употребление каннабиса

Нижняя палата парламента Канады поддержала законопроект о легализации марихуаны. Документ еще должен рассмотреть канадский Сенат, передает DW.

Сообщается, что большинством голосов нижняя палата канадского парламента приняла законопроект, который разрешает свободное употребление каннабиса. Документ еще должен рассмотреть Сенат, однако он может только отсрочить окончательную легализацию.

Согласно документу, канадцы в возрасте от 18 лет (19 в некоторых регионах) смогут приобрести один грамм марихуаны примерно за 6,5 евро. Кроме того, личное владение будет ограничено 30 граммами марихуаны. Предполагается, что данный рынок может составить 4,6 млрд евро.

Отметим, легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Португалии одобрил легализацию медицинской марихуаны.