Парламент Португалии одобрил легализацию медицинской марихуаны

Законопроект был поддержан всеми парламентскими группами за исключением правой CDS

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для медицинских целей. Об этом сообщает издание Observador.

Текст соответствующего законопроекта был подготовлен депутатами левого блока и поддержан всеми парламентскими группами за исключением правой CDS, которая воздержалась.

Документ предусматривает "легализацию "медицинских продуктов, препаратов и субстанций на основе растений каннабиса для медицинских целей". При этом речь идет именно о препаратах на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью.

Кроме того, документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях.

Таким образом Португалия присоединится к ряду европейских стран, где медицинское употребление марихуаны разрешено. Речь идет, в частности, о Нидерланды, Италию, Чехию, Данию, Испанию, Германию.

Напомним, ранее сообщалось, что в нескольких городах Германии, а также в Австрии и Швейцарии состоялись демонстрации за полную легализацию марихуаны.