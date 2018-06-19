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У парламенті Канади підтримали легалізацію марихуани

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 10:13
Фото: ілюстративне фото (marijuana.heraldtribune.com)
Фото: ілюстративне фото (marijuana.heraldtribune.com)

У Канаді дозволили вільне вживання канабісу

Нижня палата парламенту Канади підтримала законопроект про легалізацію марихуани. Документ ще має розглянути канадський Сенат, передає DW.

Повідомляється, що більшістю голосів нижня палата канадського парламенту схвалила законопроект, який дозволяє вільне вживання канабісу. Документ ще має розглянути Сенат, однак він може тільки відстрочити остаточну легалізацію.

Згідно з документом, канадці у віці від 18 років (19 в деяких регіонах) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Крім того, особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. Передбачається, що даний ринок може скласти 4,6 млрд євро.

Зазначимо, легалізація марихуани була однією з передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Португалії схвалив легалізацію медичної марихуани.

 

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Теги публікації: наркотики, Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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