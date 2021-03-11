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В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

Автор: Андрей Козловский

В парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как о геноциде украинского народа. Таким образом там хотят продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

Об этом хорватский сообщил депутат Марко Миланович Литре на свой странице в Facebook.

"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами Фракция хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства, запрос о принятии Декларации, осуждающей Голодомор как геноцид против украинского народа", - написал он.

Литре также добавил, что принятием такой декларации хорваты осудили бы преступление коммунистического режима, в результате которого в 1932-33 годах погибло 7 млн украинцев.

"Давайте не провалим голосования за эту декларацию, потому что это одно из предупреждений по истории для будущих поколений - о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", - сказал депутат.

Напомним, ранее Украина призвала парламент Чехии признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

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