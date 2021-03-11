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У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом

Автор: Андрій Козловський

У парламенті Хорватії ініціювали ухвалення декларації про Голодомор про як геноцид українського народу. Таким чином там хочуть продемонструвати свою солідарність з Україною.

Про це повідомив хорватський депутат Марко Міланович Літре на свій сторінці у Facebook.

"У світлі багатовікових зв’язків та дружби між українцями та хорватами Фракція хорватських сувереністів подала, відповідно до парламентської процедури, за ініціативою української національної меншини, свій запит про ухвалення Декларації, що засуджує Голодомор як геноцид проти українського народу", - написав він.

Літре також додав, що ухваленням такої декларації хорвати засудили б злочин комуністичного режиму, внаслідок якого у 1932-33 роках загинули 7 млн українців.

"Давайте не провалимо голосування за цю декларацію, тому що це одне з попереджень з історії для майбутніх поколінь - про те, що правами й свободами людей не можна знехтувати задля якихось нібито високих цілей", - сказав депутат.

Нагадаємо, раніше Україна закликала парламент Чехії визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

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