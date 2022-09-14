У парламента Армении собрались сотни людей: требуют отставки Пашиняна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Армения ".

По информации издания, протестующие пытались прорваться на территорию здания, выломав ворота, но их попытка провалилась. При этом они скандируют "Никол - предатель".

Напомним, сегодня, 14 сентября, Пашинян заявил о готовности подписать документы, из-за которых его могут считать предателем и отстранить от власти. По его словам, такое решение может гарантировать мир на территории Армении.

Такое заявление он сделал на фоне эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, которая произошла накануне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.