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У парламента Армении собрались сотни людей: требуют отставки Пашиняна

Фото: в Ереване начались протесты (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Возле здания парламента Армении в Ереване собрались сотни местных жителей. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

По информации издания, протестующие пытались прорваться на территорию здания, выломав ворота, но их попытка провалилась. При этом они скандируют "Никол - предатель".

Напомним, сегодня, 14 сентября, Пашинян заявил о готовности подписать документы, из-за которых его могут считать предателем и отстранить от власти. По его словам, такое решение может гарантировать мир на территории Армении.

Такое заявление он сделал на фоне эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, которая произошла накануне.

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АрменияНикол ПашинянПротест в Ереване