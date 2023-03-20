UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Парламент звернувся до країн-учасниць Римського статуту виконати рішення МКС про арешт Путіна

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Народні депутати 335 голосами ухвалили законопроєкт № 9122 та звернулися до ООН та парламентів країн світу із закликом арештувати Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Країни-учасниці Римського статуту мають виконати рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт путіна та львової-бєлової і передача їх до Гааги, де їм і місце. Зло має бути покаране", - заявила Шуляк.

Вона додала, що у зверненні парламенту йдеться також про заклик продовжити санкційний тиск на РФ, підтримати створення міжнародного механізму з відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії, а також надати максимальну підтримку діяльності Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України.

"Світ має допомогти Україні провести незалежні розслідування та допомогти у судовому переслідуванні злочинців на національному та міжнародному рівні. І найголовніше забезпечити справедливість для всіх жертв російської агресії", - підсумувала Шуляк.

Зазначимо, що рішення суду Гааги може значно обмежити можливість Путіна виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

До того ж, прокурор МУС Карім Хан зазначив, що ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їхнього життя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Парламент